Сырский: Россия поставила цель оккупировать Часов Яр до 9 мая

Отдельные группы пехоты армии РФ вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами украинских FPV-дронов и огнем артиллерии.

Александр Сырский (Фото: Facebook главкома)

Высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в Facebook.

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По словам главкома, враг сосредотачивает усилия для прорыва обороны украинских военных западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, захвату Часового Яра, созданию условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

По словам Сырского, Силы обороны "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага". Отдельные группы пехоты армии РФ вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-дронов и огнем артиллерии, добавил он.

"Вместе с тем угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", – написал главнокомандующий.

Украинские бригады на соответствующем направлении ужесточились, предоставив им больше боеприпасов, дронов и средства радиоэлектронной борьбы, добавил Сырский.

Карта: DeepState

Минобороны сообщило, что интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются, населенный пункт под контролем Сил обороны.

Президент Зеленский заявил, что Украина может победить Россию, используя современное оружие. У государства есть план контрнаступления.

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