Міноборони: Інтенсивні бої за Богданівку тривають, вона під українським контролем
Інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку продовжуються, населений пункт під контролем Сил оборони. Про це повідомило Міністерство оборони.
"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони", – йдеться у повідомленні.
Наразі йде бій, російські загарбники не припиняють штурмів, зазначило відомство.
Міноборони закликало орієнтуватися винятково на офіційні повідомлення ЗСУ.
Раніше про нібито окупацію Богданівки заявив OSINT-проєкт Deepstate.
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