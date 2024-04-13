Міноборони: Інтенсивні бої за Богданівку тривають, вона під українським контролем

Фото: Генштаб ЗСУ

Інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку продовжуються, населений пункт під контролем Сил оборони. Про це повідомило Міністерство оборони.

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"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Наразі йде бій, російські загарбники не припиняють штурмів, зазначило відомство.

Міноборони закликало орієнтуватися винятково на офіційні повідомлення ЗСУ.

Раніше про нібито окупацію Богданівки заявив OSINT-проєкт Deepstate.

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4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

5 квітня російська пропаганда заявила, що окупанти зайшли у передмістя Часового Яру, речник Східного командування ЗСУ спростував це.

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