Часів Яр. Росіяни з березня мають тактичні успіхи, але вони не максимально критичні – комбат

Також загарбники проводять ударно-штурмові дії у напрямку Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки

Юрій Федоренко (Фото: Patriot1221)

Російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня вони мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко.

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"Часів Яр – це панівна висота. Його захоплення дозволить ворогу взяти під вогневий контроль Костянтинівку і Дружківку, окремими вогневими засобами – Краматорськ. Допоможе організувати плацдарм для подальшого просування в Донецькій області у напрямку Костянтинівки й, потенційно, Слов'янська", – пояснив він.

Відповідно, зазначив Федоренко, окупанти тиснуть найбільше саме в напрямку Часового Яру і проводять ударно-штурмові дії у напрямку Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Комбат заявив, що від березня росіяни мають тактичні успіхи у Часовому Яру, проте не можна сказати, що вони "максимально критичні".

Мапа: Deepstate

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Він повідомив, що останні три тижні в загарбників немає тактичних успіхів у Богданівці: близько 20% населеного пункту під окупацією, а решта Богданівки – під контролем Сил оборони.

Ще однією гарячою та "дуже складною" точкою є Іванівка – близько місяця тому окупантам вдалося захопити одну з передових вулиць, відтоді там йдуть активні бої, пояснив Федоренко.

"Росіяни просуваються, окуповують до 60% села. Потім ми їх відштовхуємо. Ця міграція триває постійно. На цю хвилину більш ніж половина Іванівки поки в окупації росіян", – підсумував він.

Мапа: Deepstate

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Сьогодні російська пропаганда заявила, що окупанти зайшли у передмістя Часового Яру, речник Східного командування ЗСУ спростував це.

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