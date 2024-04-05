Росіяни пишуть, що нібито зайшли до передмістя Часового Яру. Сили оборони спростували

Речник Східного командування Збройних сил України Андрій Задубінний заявив, що інформація пропагандистів не є правдою, в районі Часового Яру точаться бої

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська воєнна пропаганда стверджує, що армія Росії зайшла у передмістя Часового Яру у Донецькій області. Речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний в коментарі Reuters спростував це.

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Терористи "ДНР" заявили 5 квітня, що до Часового Яру їм залишається "десь близько пів кілометра", згодом додавши, що окупанти вже нібито перебувають в передмісті.

За словами Задубінного, інформація пропагандистів не є правдою, в районі Часового Яру точаться бої.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але російських військ там немає. Не вірте російським повідомленням", – наголосив він.

Обстановка навколо Часового Яру (Карта: DeepState)

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж на річці Сіверський Донець.

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