Россияне пишут, что якобы вошли в пригород Часового Яра. Силы обороны опровергли

Спикер Восточного командования ВСУ Андрей Задубинный заявил, что информация пропагандистов не является правдой, в районе Часового Яра ведутся бои

Фото: Генштаб ВСУ

Российская военная пропаганда утверждает, что армия России зашла в пригород Часового Яра в Донецкой области. Спикер Восточного командования Вооруженных Сил Украины Андрей Задубинный в комментарии Reuters опроверг это.

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Террористы "ДНР" заявили 5 апреля, что до Часового Яра им остается "порядка полукилометра", впоследствии добавив, что оккупанты уже якобы находятся в пригороде.

По словам Задубинного, информация пропагандистов не является правдой, в районе Временного Яра ведутся бои.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но российских войск там нет. Не верьте российским сообщениям", – подчеркнул он.

Обстановка вокруг Временного Яра (Карта: DeepState)

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Временного Яра.

Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж на реке Северский Донец.

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