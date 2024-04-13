Минобороны: Интенсивные бои за Богдановку продолжаются, она под украинским контролем
Интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются, населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Об этом сообщило Министерство обороны.
"Идут интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны", – говорится в сообщении.
В настоящее время идет бой, российские захватчики не прекращают штурмов, отметило ведомство.
Минобороны призвало ориентироваться исключительно на официальные сообщения ВСУ.
Ранее о якобы оккупации Богдановки заявил OSINT-проект Deepstate.
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