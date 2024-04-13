Минобороны: Интенсивные бои за Богдановку продолжаются, она под украинским контролем

Фото: Генштаб ВСУ

Интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются, населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Об этом сообщило Министерство обороны.

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"Идут интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет бой, российские захватчики не прекращают штурмов, отметило ведомство.

Минобороны призвало ориентироваться исключительно на официальные сообщения ВСУ.

Ранее о якобы оккупации Богдановки заявил OSINT-проект Deepstate.

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4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.

5 апреля российская пропаганда заявила, что оккупанты зашли в пригород Часова Яра, спикер Восточного командования ВСУ опроверг это.

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