Сирський: Росія поставила за мету окупувати Часів Яр до 9 травня

Окремі групи піхоти армії РФ вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами українських FPV-дронів та вогнем артилерії

Олександр Сирський (Фото: Facebook главкома)

Вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у Facebook.

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За словами головкома, ворог зосереджує зусилля для прориву оборони українських військових західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, захопленні Часового Яру, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

За словами Сирського, Сили оборони "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога". Окремі групи піхоти армії РФ вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-дронів та вогнем артилерії, додав він.

"Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня", – написав головнокомандувач.

Українські бригади на відповідному напрямку посилили, надавши їм більше боєприпасів, дронів та засобі радіоелектронної боротьби, додав Сирський.

Карта: DeepState

Міноборони повідомило, що інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку тривають, населений пункт під контролем Сил оборони.

Президент Зеленський заявив, що Україна може перемогти Росію, використовуючи сучасну зброю. У держави є план контрнаступу.

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