Сирський: Ситуація на східному фронті суттєво загострилася після псевдовиборів РФ

За результатами висновків щодо дій окупантів ухвалено рішення посилити найбільш проблемні ділянки оборони засобами РЕБ та ППО, поповнено резерви

Олександр Сирський (ФотО: Генштаб ЗСУ

Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася останніми днями – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій російських загарбників після проведення окупантами "виборів президента". Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення у РФ президентських виборів", – повідомив він.

Окупанти активно атакують українські позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки, а на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку намагаються прорвати українську оборону, використовуючи десятки танків та бойових машин піхоти, зазначив головком.

Таким діям ворога сприяє тепла суха погода, котра зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості, пояснив Сирський.

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Попри значні втрати, загарбники нарощують зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добиваються тактичного успіху, повідомив воєначальник.

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", – зазначив головком.

Сирський повідомив, що за результатами висновків щодо дій РФ ухвалено рішення з посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Окрім цього були поповнені запаси дронів усіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів, зауважив військовий.

За добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи та 70 одиниць бронетехніки загарбників.

Міноборони повідомило, що інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку продовжуються, населений пункт під контролем Сил оборони.

Президент Зеленський заявив, що Україна може перемогти Росію, використовуючи сучасну зброю. У держави є план контрнаступу.

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