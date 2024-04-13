За добу Сили оборони відмінусували 1030 російських загарбників та 70 одиниць бронетехніки РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи та 70 одиниць бронетехніки загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні бойові втрати росіян на 13 квітня орієнтовно склали:

- особового складу – близько 452 760 (+1030);

- танків – 7169 (+23);

- бойових броньованих машин – 13 745 (+47);

- артилерійських систем – 11 518 (+32);

- РСЗВ – 1045 (+3);

- засобів ППО – 756 (+1);

- літаків – 347 (+0);

- гелікоптерів – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9201 (+40);

- крилатих ракет – 2088 (+1);

- кораблів / катерів – 26 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 396 (+57);

- спеціальної техніки – 1893 (+5).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Учора очільник МЗС провів переговори з італійським колегою: вони обговорили пошуки додаткових систем протиповітряної оборони для України.

Читайте також: Найбільш ефективними проти Х-69 можуть бути західні винищувачі – аналітик Рябих