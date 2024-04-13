За добу Сили оборони відмінусували 1030 російських загарбників та 70 одиниць бронетехніки РФ
За добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи та 70 одиниць бронетехніки загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 13 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 452 760 (+1030);
- танків – 7169 (+23);
- артилерійських систем – 11 518 (+32);
- РСЗВ – 1045 (+3);
- засобів ППО – 756 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9201 (+40);
- крилатих ракет – 2088 (+1);
- кораблів / катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 396 (+57);
- спеціальної техніки – 1893 (+5).
- Учора очільник МЗС провів переговори з італійським колегою: вони обговорили пошуки додаткових систем протиповітряної оборони для України.
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