За сутки Силы обороны отминусовали 1030 российских захватчиков и 70 единиц бронетехники
За сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы и 70 единиц бронетехники захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 13 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 452 760 (+1030);
- танков – 7169 (+23);
- артиллерийских систем – 11 518 (+32);
- РСЗО – 1045 (+3);
- средств ПВО – 756 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40);
- крылатых ракет – 2088 (+1);
- кораблей/катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 396 (+57);
- специальной техники – 1893 (+5).
- Вчера глава МИД провел переговоры с итальянским коллегой: они обсудили поиск дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.
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