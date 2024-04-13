За сутки Силы обороны отминусовали 1030 российских захватчиков и 70 единиц бронетехники

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы и 70 единиц бронетехники захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 13 апреля ориентировочно составили:

- личного состава – около 452 760 (+1030);

- танков – 7169 (+23);

– боевых бронированных машин – 13 745 (+47);

- артиллерийских систем – 11 518 (+32);

- РСЗО – 1045 (+3);

- средств ПВО – 756 (+1);

- самолетов – 347 (+0);

- вертолетов – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40);

- крылатых ракет – 2088 (+1);

- кораблей/катеров – 26 (+0);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 15 396 (+57);

- специальной техники – 1893 (+5).

Инфографика: Генштаб ВСУ

Вчера глава МИД провел переговоры с итальянским коллегой: они обсудили поиск дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

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