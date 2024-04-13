Найбільш ефективними проти Х-69 можуть бути західні винищувачі – аналітик Рябих

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Щоб краще зрозуміти, як протидіяти російським ракетам Х-69, необхідно, аби уламки озброєння дослідили експерти та краще вивчили їх характеристики, заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Аналітик інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припускає, що згідно з характеристиками Х-69 найбільш ефективними проти них будуть західні винищувачі, а найдієвіше за все – знищувати виробництво цього озброєння. Про це вони заявили у коментарях для великого тексту LIGA.net.

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Речник Повітряних сил уточнив: щоб краще зрозуміти, чим можна протидіяти цим ракетам, необхідно дати експертам можливість дослідити рештки цих ракет та краще вивчити їх параметри.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Сили оборони не так часто стикалися із цією ракетою, щоб повністю розкрити її функціонал і мати достатньо високоефективні алгоритми протидії.

Рябих припускає, що, враховуючи характеристики Х-69, найбільш ефективними проти них можуть бути західні винищувачі, наприклад, довгоочікувані Україною F-16.

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"Радари мають певні обмеження. На такій швидкості, навіть якщо ракета виявлена, вона швидко зникає з поля зору, і її неможливо захопити. Літак має більше можливостей, бо може бачити цю ракету зверху", – пояснив він.

На думку аналітика, Україна має активніше знищувати носії цих ракет (це і Су-35, і Су-34, яких в окупантів близько 100 одиниць).

"Ще більш дієвий шлях – зменшення можливості противника у виготовленні таких ракет. Тобто завдання ударів по виробництву. Ну, і збільшувати дієвість санкцій. Впевнений: якщо розібрати Х-69, можуть знайтись компоненти західного виробництва", – підсумував Рябих.

11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської теплоелектростанції унаслідок атаки РФ. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" заявив, що з огляду на постійну небезпеку атак окупантів, відновлення ТЕС без передання Україні систем ППО є "марною справою".

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що Сили оборони вивчають, як можна протидіяти Х-69.

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