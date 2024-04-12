Трипільська ТЕС. Центренерго: Відновлення без ППО – марна справа

Трипільська ТЕЦ (Фото: Telegram)

Зруйнована російською атакою Трипільська теплоелектростанція підлягає відновленню, й спеціалісти вже мають пропозиції щодо надання обладнання від європейських країн. Водночас, з огляду на постійну небезпеку атак окупантів, відновлення ТЕС без передання Україні систем протиповітряної оборони є "марною справою", заявив Андрій Гота, голова наглядової ради ПАТ "Центренерго", в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, частину російських балістичних надзвукових ракет, котрі летіти в напрямку ТЕС, вдалось збити, проте частина з них все ж досягла цілі й знищила станцію через брак ракет для українських систем ППО.

Гота зазначив, що через це для стійкості української енергетики насамперед важливо забезпечити ППО.

Посадовець пояснив, що звичайно "відновити ми можемо все", і компанія має колектив, який дуже вмотивований щодо відновлення, проте акцентував на марності цього без відповідного захисту.

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"Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити [відновити] майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м'яко кажучи, марна справа буде", – зазначив він.

Гота повідомив, що наразі з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа.

Посадовець додав, що "навіть уявити складно", якою буде ситуація взимку, оскільки тоді буде найскладніший період.

Також він нагадав про схоже знищення іншої електростанції на Харківщині 22 березня балістичними ракетами РФ: "Брак ППО в усіх регіонах відіграв рішучу роль".

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11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС внаслідок атаки РФ. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

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