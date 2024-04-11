Зеленський закликав союзників виконати обіцянки щодо військової допомоги

Володимир Зеленський (Фото: Telegram Володимир Зеленський)

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників виконати обіцянки щодо постачання Україні військової допомоги, адже це, за його словами, є "критично важливим". Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою на саміті Тримор'я.

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Зеленський наголосив на важливості оборонної співпраці із західними союзниками, адже "щодня ворожі ракети б‘ють по Україні й щодня збільшується кількість обіцянок від союзників".

"Критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав обіцяне постачання зброї та снарядів <...> Реальність повинна нарешті почати відповідати словам", – сказав він.

Президент зазначив, що, перш за все, на саміті обговорювали потребу України в засобах протиповітряної оборони для захисту Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та інших міст.

Глава держави подякував партнерам, які допомагають країні у пошуку систем ППО для України.

"Вони є у світі й мають захищати життя. ППО – це перший пріоритет зараз", – сказав Зеленський.

Зранку Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя, в межах закордонного візиту планувалося підписання нової безпекової угоди.

Україна та Латвія підписали безпекову угоду під час візиту Зеленського до балтійської країни.

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