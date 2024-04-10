"Україна не просить надто багато". Зеленський закликав союзників надати ППО та авіацію

Президент Зеленський зазначив, що Україні потрібна артилерія, "щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна потребує системи протиповітряної оборони та бойові літаки, які можуть допомогти захистити міста від російського терору. Про це заявив у своєму зверненні до Дельфійського економічного форуму президент Володимир Зеленський, акцентувавши, що Україна не просить надто багато.

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"Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Україні потрібна артилерія, "щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю".

"І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації", – наголосив очільник держави.

Зеленський зазначив, що це все абсолютно реалістично й залежить тільки від політичної волі партнерів.

"Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", – підсумував він.

Зеленський додав, що в Дельфійському економічному форумі беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільнот багатьох країн.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни.

28 березня Зеленський сказав, що п'ять-сім одиниць Patriot могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того самого дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

він розповів, як це вдається. 4 квітня Кулеба та його німецька колега Бербок сказали, що союзники домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема й Patriot.

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