"Україна не просить надто багато". Зеленський закликав союзників надати ППО та авіацію
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна потребує системи протиповітряної оборони та бойові літаки, які можуть допомогти захистити міста від російського терору. Про це заявив у своєму зверненні до Дельфійського економічного форуму президент Володимир Зеленський, акцентувавши, що Україна не просить надто багато.

"Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Україні потрібна артилерія, "щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю".

"І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації", – наголосив очільник держави.

Зеленський зазначив, що це все абсолютно реалістично й залежить тільки від політичної волі партнерів.

"Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", – підсумував він.

Зеленський додав, що в Дельфійському економічному форумі беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільнот багатьох країн. 

  • 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни.
  • 28 березня Зеленський сказав, що п'ять-сім одиниць Patriot могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.
  • Того самого дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.
  • 4 квітня Кулеба та його німецька колега Бербок сказали, що союзники домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема й Patriot.

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