Rheinmetall постачить Україні 20 нових бойових машин піхоти Marder

Постачання партії з 20 БМП заплановане на 2024 рік

БМП Marder (Фото: ЕРА)

Німецький уряд доручив збройовому концерну Rheinmetall постачити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Відповідне повідомлення опублікували на сайті підприємства.

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Зазначається, що замовлення було розміщено у березні 2024 року, його вартість прямо не розголошують, але йдеться про "двозначне число в мільйонах євро".

Постачання партії з 20 БМП заплановане на 2024 рік. Концерн повідомив, що Україна замовила версію 1A3 Marder, яка оснащена інтегрованим лазерним далекоміром, що дозволяє ефективно і точно знищувати цілі.

Перші 20 таких бойових машин компанія вже постачила Україні від імені німецького уряду в березні 2023 року.

У січні 2024 року Rheinmetall розказав, що побудує новий завод з виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

Також Rheinmetall планує протягом 2024 року запустити свій завод в Україні, а через пів року після запуску – виробити на ньому перший бронетранспортер Fuchs.

12 лютого Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артилерійських снарядів.

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