Армін Паппергер (Фото: ЕРА)

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, зокрема для України. Про це в інтерв'ю Bild заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у сфері військових закупівель "багато чого змінилося на краще": упродовж 2023 року Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення або рамкові угоди на загальну суму понад 10 млрд євро — як для бундесверу, так і для України.

Ця заява пролунала на тлі звинувачень в повільному постачанні боєприпасів.

В поточному році, за розрахунками Паппергера, ця сума зросте як мінімум до 15 млрд. Водночас для виконання контрактів компанія має намір побудувати новий завод "в рекордні терміни".

"Темпи швидкі: те, на що в минулому пішло б десять років, тепер робиться за кілька місяців. Ми збираємося побудувати новий завод із виробництва боєприпасів у Німеччині в рекордні строки, щоб створити стратегічну надійність постачань", – сказав керівник Rheinmetall.

17 січня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

19 січня глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

Читайте також: Десятки тисяч різних типів снарядів. Rheinmetall отримав нове замовлення для ЗСУ