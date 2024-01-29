Армин Паппергер (Фото: ЕРА)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, в частности, для Украины. Об этом в интервью Bild заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

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По его словам, в сфере военных закупок "многое изменилось к лучшему": в течение 2023 года Rheinmetall получил от немецкого правительства заказ, или рамочные соглашения на общую сумму более 10 млрд евро — как для бундесвера, так и для Украины.

Это заявление прозвучало на фоне обвинений в медленном снабжении боеприпасами.

В текущем году, по расчетам Паппергера, эта сумма вырастет как минимум до 15 млрд. При этом для выполнения контрактов компания намерена построить новый завод "в рекордные сроки".

"Темпы быстрые: то, на что в прошлом ушло бы десять лет, теперь делается через несколько месяцев. Мы собираемся построить новый завод по производству боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую надежность поставок", – сказал руководитель Rheinmetall.

17 января 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

19 января глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 тысяч военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

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