Rheinmetall поставит Украине 20 новых боевых машин пехоты Marder

Поставка партии из 20 БМП запланирована на 2024 год

БМП Marder (Фото: ЕРА)

Немецкое правительство поручило оружейному концерну Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте предприятия.

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Отмечается, что заказ был размещен в марте 2024 года, его стоимость прямо не разглашается, но речь идет о "двухзначном числе в миллионах евро".

Поставка партии из 20 БМП запланирована на 2024 год. Концерн сообщил, что Украина заказала версию 1A3 Marder, оснащенную интегрированным лазерным дальномером, что позволяет эффективно и точно уничтожать цели.

Первые 20 таких боевых машин компания уже поставила Украине от имени германского правительства в марте 2023 года.

В январе 2024 года Rheinmetall рассказал, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности, для Украины.

Также Rheinmetall планирует в течение 2024 года запустить свой завод в Украине, а через полгода после запуска – произвести на нем первый бронетранспортер Fuchs.

12 февраля Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он заработает уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артиллерийских снарядов.

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