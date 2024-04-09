Rheinmetall поставит Украине 20 новых боевых машин пехоты Marder
БМП Marder (Фото: ЕРА)

Немецкое правительство поручило оружейному концерну Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте предприятия.

Отмечается, что заказ был размещен в марте 2024 года, его стоимость прямо не разглашается, но речь идет о "двухзначном числе в миллионах евро".

Поставка партии из 20 БМП запланирована на 2024 год. Концерн сообщил, что Украина заказала версию 1A3 Marder, оснащенную интегрированным лазерным дальномером, что позволяет эффективно и точно уничтожать цели.

Первые 20 таких боевых машин компания уже поставила Украине от имени германского правительства в марте 2023 года.

Читайте также: Снаряды, техника, ПВО. Rheinmetall планирует открыть в Украине минимум четыре завода

войнаГерманиябмпMarderRheinmetall