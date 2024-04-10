"Украина не просит слишком многого". Зеленский призвал союзников поставить ПВО и авиацию

Президент Зеленский отметил, что Украине нужна артиллерия, "чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина нуждается в системе противовоздушной обороны и боевых самолетах, которые могут помочь защитить города от российского террора. Об этом заявил в своем обращении к Дельфийскому экономическому форуму президент Владимир Зеленский, акцентировав, что Украина не просит слишком многого.

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"Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей – и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб", – пояснил он.

Зеленский отметил, что Украине нужна артиллерия, "чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю".

"И нам нужна справедливость – такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: все большие санкции против России, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что это все абсолютно реалистично и зависит только от политической воли партнеров.

"Путин может заполнять своей агрессией только дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами добывается победа", – подытожил он.

Зеленский добавил, что в Дельфийском экономическом форуме принимают участие президенты Греции, Черногории и Словении, а также представители политического и экспертного сообществ многих стран.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.

28 марта Зеленский сказал, что пять-семь единиц Patriot могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

он рассказал, как это удается. 4 апреля Кулеба и его немецкая коллега Бербок сказали, что союзники договорились усилить украинскую ПВО, прислав ей дополнительные системы, в том числе Patriot.

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