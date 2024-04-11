Зеленский призвал союзников выполнить обещания по военной помощи

Владимир Зеленский (Фото: Telegram Владимир Зеленский)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников выполнить обещания по поставкам Украине военной помощи, ведь это, по его словам, "критически важно". Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой на саммите Триморья.

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Зеленский отметил важность оборонного сотрудничества с западными союзниками, ведь "ежедневно вражеские ракеты бьют по Украине и ежедневно увеличивается количество обещаний от союзников".

"Критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил обещанные поставки оружия и снарядов <...> Реальность должна наконец-то начать соответствовать словам", – сказал он.

Президент отметил, что, прежде всего, на саммите обсуждали потребность Украины в средствах противовоздушной обороны для защиты Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и других городов.

Глава государства поблагодарил партнеров, которые помогают стране в поиске систем ПВО для Украины.

"Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас", – сказал Зеленский.

Утром Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья, в рамках заграничного визита планировалось подписание нового соглашения о безопасности.

Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности во время визита Зеленского в балтийскую страну.

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