Зеленський прибув до Литви: анонсував підписання нової безпекової угоди

Український лідер прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прибув до Литви, в межах закордонного візиту планується підписання нової безпекової угоди. Про це український лідер повідомив у Telegram.

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У Литві Зеленський візьме участь у саміті Триморʼя та проведе перемовини із главами держав-партнерів. Також, за словами президента, заплановане підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

"Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої протиповітряної оборони, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", – зазначив Зеленський.

ДОВІДКА Ініціатива трьох морів (ІТМ), також відома як Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів. Ініціатива трьох морів (ІТМ), також відома як Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.

22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

5 квітня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

10 квітня новопризначений міністр оборони Литви Кащюнас здійснив перший офіційний візит до України на новій посаді та зустрівся з Зеленським.

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