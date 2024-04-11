Зеленський прибув до Литви: анонсував підписання нової безпекової угоди
Президент Володимир Зеленський прибув до Литви, в межах закордонного візиту планується підписання нової безпекової угоди. Про це український лідер повідомив у Telegram.
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У Литві Зеленський візьме участь у саміті Триморʼя та проведе перемовини із главами держав-партнерів. Також, за словами президента, заплановане підписання нової двосторонньої безпекової угоди.
"Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої протиповітряної оборони, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", – зазначив Зеленський.
ДОВІДКАІніціатива трьох морів (ІТМ), також відома як Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.
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- Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.
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