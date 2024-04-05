Литва виділяє гроші на артснаряди та близько 3000 FPV-дронів для України — прем'єрка країни

Денис Шмигаль та Інгріда Шимоніте (Фото: Кабмін)

Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України. Про це прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила під час спільного брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.

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"Ми домовились з міністром національної оборони, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро 3000 литовських FPV-дронів, які мають прибути на фронт цього року", – сказала Шимоніте.

Також прем’єрка заявила, що Литва виділила 35 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи. Вона зазначила, що загалом держава надала Україні понад 1 млрд євро, половина цієї суми – військова допомога.

Шимоніте заявила про запуск програми реабілітації українських військовослужбовців. В її межах країна надаватиме допомогу на розвиток відповідної інфраструктури у Дніпрі, Львові та Житомирі. На цю програму Литва направить близько 15 млн євро.

22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

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