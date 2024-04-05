Литва виділяє гроші на артснаряди та близько 3000 FPV-дронів для України — прем'єрка країни
Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України. Про це прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила під час спільного брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.
"Ми домовились з міністром національної оборони, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро 3000 литовських FPV-дронів, які мають прибути на фронт цього року", – сказала Шимоніте.
Також прем’єрка заявила, що Литва виділила 35 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи. Вона зазначила, що загалом держава надала Україні понад 1 млрд євро, половина цієї суми – військова допомога.
Шимоніте заявила про запуск програми реабілітації українських військовослужбовців. В її межах країна надаватиме допомогу на розвиток відповідної інфраструктури у Дніпрі, Львові та Житомирі. На цю програму Литва направить близько 15 млн євро.
- 22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.
- Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.
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