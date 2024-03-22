Литва надала Україні системи для боротьби з дронами. Вони вже приїхали

Сьогодні передані Вільнюсом системи протидії безпілотникам дістались до України

Системи боротьби з безпілотниками (Фото: Міноборони Литви)

Литва передала Україні системи для боротьби з ворожими безпілотниками. Сьогодні вони надійшли в Україну. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

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"Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні. 22 березня передані Литвою системи боротьби з безпілотниками доставили в Україну", – повідомляє пресслужба відомства.

В Міноборони додали, що військова допомога, надана Литвою, містить боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та іншу підтримку, якої потребує Україна.

У повідомленні зазначили, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України на 2024-2026 роки, який передбачає пакет військової допомоги на 200 млн євро.

13 березня президент Литви підтримав ідею спрямування військ в Україну та закликав Захід припинити "малювати червоні лінії".

20 березня Литва повідомила, що передасть 35 млн євро на снаряди для України в межах чеської ініціативи.

Сьогодні очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

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