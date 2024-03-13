Литва підтримує ідею Макрона щодо військ НАТО. Науседа: Припиніть малювати червоні лінії

Володимир Зеленський та Гітанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує ідею французького лідера Емманюеля Макрона щодо направлення військ в Україну для тренування місцевих сил і закликає Захід припинити "малювати червоні лінії". Його цитує видання LRT.

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"Я вітаю ідею направлення місій на українську територію і все ще вважаю, що ми повинні обговорювати її", – зазначив Науседа та акцентував, що найкраще було б, "якби всі одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію".

Він також підкреслив, що страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором в ухваленні європейського рішення.

"Якщо ми почнемо говорити, що Володимиру Путіну не сподобається те чи інше, – ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту [Макрону], і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії", – зазначив президент Литви.

Він наголосив, що, "малюючи червоні лінії", Захід допомагає російському диктатору, який "починає думати, що він може контролювати й маніпулювати".

На зустрічі стосовно підтримки України, яку 26 лютого скликав Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

8 березня французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

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