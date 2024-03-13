Литва поддерживает идею Макрона о войсках НАТО. Науседа: Хватит рисовать красные линии

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает идею французского лидера Эмманюэля Макрона о направлении войск в Украину для тренировки местных сил и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии". Его цитирует издание LRT.

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"Я приветствую идею направления миссий на украинскую территорию и все еще считаю, что мы должны обсуждать ее", – отметил Науседа и акцентировал, что лучше всего было бы, "если бы все единодушно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию".

Он также подчеркнул, что страх перед возможной реакцией Кремля не может быть определяющим фактором в принятии европейского решения.

"Если мы начнем говорить, что Владимиру Путину не понравится то или иное, – мы никогда не примем решения. И именно поэтому я вчера сказал и президенту [Макрону], и средствам массовой информации, что мы должны прекратить рисовать для себя красные линии", – отметил президент Литвы.

Он подчеркнул, что, "рисуя красные линии", Запад помогает российскому диктатору, который "начинает думать, что он может контролировать и манипулировать".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

8 марта французский лидер заявил, что отправка войск в Украину может быть в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

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