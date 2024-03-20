Чеська ініціатива. Литва надасть 35 млн євро на снаряди для України

За словами прем'єрки Литви, країна дасть 35 млн євро на артснаряди для ЗСУ

Прапор Литви (Фото: EPA / ALDA KALNINA)

Литовський уряд підтримав ініціативу Чехії із забезпечення артилерійськими снарядами українських військових – країна виділить 35 млн євро. Про це заявила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

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"Уряд Литви виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України в рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, чого б не вартувала перемога", – написала Шимоніте на своїй сторінці в X.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування.

Серед країн, що доєдналися до чеської ініціативи – Канада, Фінляндія, Бельгія, Латвія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія та Польща.

На 8 березня Чехії вдалось зібрати достатньо грошей для закупівлі перших 300 000 артснарядів з обіцяних 800 000.

12 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що можливо закупити додатково ще 200 000 артснарядів для України.

Наступного дня радник Фіали заявив, що боєприпаси, закуплені за ініціативою, Чехії можуть надійти в Україну на початку літа.

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