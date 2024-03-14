Чеська ініціатива. Швеція виділить 30 млн євро на артснаряди для України

Пол Йонсон (Фото: EPA)

Швеція підтримала чеську ініціативу і готова виділити 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Про це повідомили на сайті шведського уряду.

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Уряд ухвалив рішення, що Управління оборонних матеріалів може вести переговори та підписувати угоду з відповідальним органом Чехії щодо закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України. Сума внеску становитиме 30 млн євро.

Фінансування здійснюватиметься в рамках 15-го пакету шведської допомоги Україні, який зараз розглядається в парламенті. Про нього Швеція оголосила наприкінці лютого. Це найбільший пакет військової допомоги Україні на суму близько $683 млн.

До нього увійдуть артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони RBS70, протитанкові ракети TOW, ручні гранати, гранатомети Carl Gustaf, катери, підводне озброєння. Швеція також пожертвує медикаменти та економічну допомогу до фондів закупівель більшої кількості зброї для України.

В уряді зазначили, що внесок Швеції у чеську ініціативу вимагає, щоб парламент погодив додаткові зміни до бюджету.

"Потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості снарядів на світовому ринку для подальшого передання Україні. Уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

7 березня президент Чехії Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

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