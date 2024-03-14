Чешская инициатива. Швеция выделит 30 млн евро на артснаряды для Украины

Пол Йонсон (Фото: EPA)

Швеция поддержала чешскую инициативу и готова выделить 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщили на сайте шведского правительства.

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Правительство приняло решение, что Управление оборонных материалов может вести переговоры и подписывать соглашение с ответственным органом Чехии о закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Сумма взноса составит 30 млн евро.

Финансирование будет осуществляться в рамках 15-го пакета шведской помощи Украине, который сейчас рассматривается в парламенте. О нем Швеция объявила в конце февраля. Это самый большой пакет военной помощи Украине на сумму около $683 млн.

В него войдут артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны RBS70, противотанковые ракеты TOW, ручные гранаты, гранатометы Carl Gustaf, катера, подводное вооружение. Швеция также пожертвует медикаменты и экономическую помощь в фонды закупок большего количества оружия для Украины.

В правительстве отметили, что вклад Швеции в чешскую инициативу требует, чтобы парламент согласовал дополнительные изменения к бюджету.

"Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности для закупки большого количества снарядов на мировом рынке для последующей передачи Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этой работе", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

7 марта президент Чехии Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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