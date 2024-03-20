Чеський експерт: 800 000 снарядів від союзників вистачить Україні лише на кілька місяців

Утім, за словами Якуба Янди, українським військовим принаймні на цей час не доведеться економити і обирати, скільки снарядів використати нині

Артилерійські снаряди 155-мм (Фото: ЕРА)

800 000 артилерійських снарядів, збір на які "по всьому світу" ініціювала Чехія, вистачить Збройним Силам України на кілька місяців. Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив директор Центру Європейських цінностей політики безпеки в Чехії Якуб Янда.

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"Якщо за цією ініціативою вдасться зібрати, скажімо, мільйон боєприпасів, якщо все піде за планом, – то це зможе задовольнити потреби української артилерії на кілька місяців, зважаючи на кількість снарядів, які потрібно використовувати українським захисникам", – сказав він.

Тож це не може бути довгостроковим рішенням, і допоможе Україні лише на кілька місяців, додав Янда.

Утім, за словами експерта, українським військовим принаймні на цей час не доведеться економити і обирати, скільки снарядів використати нині – "бо вони знатимуть, що отримають більше через цю чеську ініціативу".

У середині лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Петера Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.

Україна очікує, що вже з квітня союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів, зокрема це буде можливо завдяки ініціативі Чехії, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.

Того ж дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.

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