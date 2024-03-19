Президент Чехії: Шукаємо снаряди для України скрізь, скоро вийдемо на потрібне виробництво

Павел заявив, що виробництво боєприпасів займає час і потребує збільшення потужностей

Петр Павел (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом Європа зможе виробляти необхідну для України кількість боєприпасів. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, Чехія намагається доставити боєприпаси Україні, "так швидко, наскільки це можливо", проте виробництво снарядів потребує часу та збільшення потужностей.

"Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси скрізь, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", — сказав Павел.

Він зазначив, що очікує на збільшення виробництва в Європі в найближчий період.

"Європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще потребуватиме найближчого майбутнього", – підкреслив політик.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що сплачено лише 300 000 боєприпасів.

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