Президент Чехии: Ищем снаряды для Украины везде, скоро выйдем на необходимое производство

Павел заявил, что производство боеприпасов занимает время и требует увеличения мощностей

Петр Павел (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшее время Европа сможет производить необходимое для Украины количество боеприпасов. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, Чехия пытается доставить боеприпасы Украине, "так быстро, насколько это возможно", однако производство снарядов требует времени и увеличения мощностей.

"Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", — сказал Павел.

Он отметил, что ожидает увеличения производства в Европе в ближайший период.

"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в ближайшем будущем", — подчеркнул политик.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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