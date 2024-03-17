Война в Украине закончится поражением одной из сторон или истощением — президент Чехии

Павел считает, что пока невозможно представить, что Украина и Россия смогут договориться о прекращении войны

Петр Павел (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока не видит возможности компромисса между Россией и Украиной. Его высказывание цитирует Radio Prague.

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По его словам, все предложения России до сих пор были диктатом, а Кремль выставил список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять.

Он отметил, что война закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

"Может наступить момент, когда Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех", — сказал Павел.

Политик подчеркнул, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки.

"А ущерб обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весомый. Ситуация начинает негативно проявляться, в том числе и в России", — резюмировал чешский лидер.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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