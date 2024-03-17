Війна в Україні закінчиться поразкою однієї зі сторін чи виснаженням — президент Чехії

Павел вважає, що поки неможливо уявити, що Україна і Росія зможуть домовитися про припинення війни

Петр Павел (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що поки що не бачить можливості компромісу між Росією та Україною. Його висловлювання цитує Radio Prague.

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За його словами, всі пропозиції Росії досі були диктатом, а Кремль виставив список умов, які він як агресор не має права виставляти.

Він зазначив, що війна закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.

"Може настати момент, коли Москві та Києву стане зрозуміло, що продовження конфлікту означає лише нові витрати, страждання та втрати без надії на успіх", – сказав Павел.

Політик наголосив, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки.

"А збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількості жертв, вже дуже вагомі. Ситуація починає негативно проявлятись, зокрема й у Росії", – резюмував чеський лідер.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачено лише 300 000 боєприпасів.

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