Україна сподівається мати достатньо боєприпасів з квітня – Шмигаль
Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Україна очікує, що вже з квітня союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів, зокрема це буде можливо завдяки ініціативі Чехії. Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, цитує видання The Guardian.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України. – Ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", – зазначив прем'єр.

Шмигаль уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас", – додав глава уряду.

Сьогодні Шмигаль прибув з робочим візитом до Люксембургу, де зустрівся зі своїм колегою Люком Фріденом.

Фото: Telegram
Фото: Telegram

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

  • 7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися НімеччинаФранціяБельгіяНідерландиПольща та інші держави.
  • За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.
  • 15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.
  • Того самого дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.

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