Україна сподівається мати достатньо боєприпасів з квітня – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до Люксембургу, де зустрівся зі своїм колегою Люком Фріденом

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Україна очікує, що вже з квітня союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів, зокрема це буде можливо завдяки ініціативі Чехії. Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, цитує видання The Guardian.

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"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України. – Ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", – зазначив прем'єр.

Шмигаль уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас", – додав глава уряду.

Сьогодні Шмигаль прибув з робочим візитом до Люксембургу, де зустрівся зі своїм колегою Люком Фріденом.

Фото: Telegram

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.

15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.

Того самого дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.

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