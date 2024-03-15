Боєприпаси допоможуть Україні збудувати оборону від наступу Росії. На це сподівається Дуда

Дуда заявив, що в першу чергу Україна потребує великих постачань боєприпасів для війни

Анджей Дуда (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ. Про це він повідомив на переговорах з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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За його словами, під час візиту до США він намагався переконати американців посилити підтримку Києва.

"Коли захисники України отримають найсучаснішу техніку НАТО для захисту своєї батьківщини, вони зможуть жорстко протистояти російському тиску", – сказав Дуда.

Він зазначив, що Силам оборони насамперед потрібні боєприпаси.

"Ми сподіваємося, що великі постачання боєприпасів, які будуть відправлені до України найближчим часом, допоможуть підготувати оборону до можливих подальших спроб росіян розпочати наступ", – заявив польський лідер.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.

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