Боеприпасы помогут Украине выстроить оборону от наступления России. На это надеется Дуда

Дуда заявил, что в первую очередь Украина нуждается в крупных поставках боеприпасов для войны

Анджей Дуда (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Президент Польши Анджей Дуда высказал надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление. Об этом он сообщил на переговорах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По его словам, во время визита в США он пытался убедить американцев усилить поддержку Киева.

"Когда защитники Украины получат самую современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому натиску", — сказал Дуда.

Он отметил, что Силам обороны в первую очередь нужны боеприпасы.

"Мы надеемся, что крупные поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшем будущем, помогут подготовить оборону к возможным дальнейшим попыткам россиян начать наступление", — заявил польский лидер.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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