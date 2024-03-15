Боеприпасы помогут Украине выстроить оборону от наступления России. На это надеется Дуда
Президент Польши Анджей Дуда высказал надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление. Об этом он сообщил на переговорах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, во время визита в США он пытался убедить американцев усилить поддержку Киева.
"Когда защитники Украины получат самую современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому натиску", — сказал Дуда.
Он отметил, что Силам обороны в первую очередь нужны боеприпасы.
"Мы надеемся, что крупные поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшем будущем, помогут подготовить оборону к возможным дальнейшим попыткам россиян начать наступление", — заявил польский лидер.
- 17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
- 7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.
- По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.
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