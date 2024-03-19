Украина надеется иметь достаточно боеприпасов с апреля – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Люксембург, где встретился со своим коллегой Люком Фриденом

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Украина ожидает, что уже с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов, в частности это будет возможно благодаря инициативе Чехии. Об этом на пресс-конференции во время визита в Люксембург заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, цитирует издание The Guardian.

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"Мы надеемся, что эта чешская инициатива (по закупке снарядов для Украины. – Ред.), к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта", – отметил премьер.

Шмыгаль уточнил, что Украина рассчитывает на поставки ракет дальнего и среднего радиуса действия. Это необходимо, чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированных территориях.

"Это также очень важно, как и артиллерийские снаряды для нас", – добавил глава правительства.

Сегодня Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Люксембург, где встретился со своим коллегой Люком Фриденом.

Фото: Telegram

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

15 марта президент Польши Дуда выразил надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление.

В тот же день Европейская комиссия выделила 500 млн евро грантов европейским оборонно-промышленным компаниям на увеличение мощностей по производству снарядов.

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