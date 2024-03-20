Чешский эксперт: 800 000 снарядов от союзников хватит Украине всего на несколько месяцев

Впрочем, по словам Якуба Янды, украинским военным хотя бы в это время не придется экономить и выбирать, сколько снарядов использовать сейчас

Артиллерийские снаряды 155-мм (Фото: ЕРА)

800 тысяч артиллерийских снарядов, сбор на которые "по всему миру" инициировала Чехия, хватит Вооруженным Силам Украины на несколько месяцев. Такое мнение высказал директор Центра Европейских ценностей политики безопасности в Чехии Якуб Янда.

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"Если по этой инициативе удастся собрать, скажем, миллион боеприпасов, если все пойдет по плану, – это сможет удовлетворить потребности украинской артиллерии на несколько месяцев, учитывая количество снарядов, которые нужно использовать украинским защитникам", – сказал он.

Это не может быть долгосрочным решением, и поможет Украине всего на несколько месяцев, добавил Янда.

Впрочем, по словам эксперта, украинским военным по крайней мере на данный момент не придется экономить и выбирать, сколько снарядов использовать сейчас – "поскольку они будут знать, что получат больше из-за этой чешской инициативы".

В середине февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Петера Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

Украина ожидает, что уже с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов, в частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии, заявил премьер Денис Шмыгаль.

15 марта президент Польши Дуда выразил надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление.

В тот же день Европейская комиссия выделила 500 млн евро грантов европейским оборонно-промышленным компаниям на увеличение мощностей по производству снарядов.

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