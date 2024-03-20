Чешский эксперт: 800 000 снарядов от союзников хватит Украине всего на несколько месяцев
800 тысяч артиллерийских снарядов, сбор на которые "по всему миру" инициировала Чехия, хватит Вооруженным Силам Украины на несколько месяцев. Такое мнение высказал директор Центра Европейских ценностей политики безопасности в Чехии Якуб Янда.
"Если по этой инициативе удастся собрать, скажем, миллион боеприпасов, если все пойдет по плану, – это сможет удовлетворить потребности украинской артиллерии на несколько месяцев, учитывая количество снарядов, которые нужно использовать украинским защитникам", – сказал он.
Это не может быть долгосрочным решением, и поможет Украине всего на несколько месяцев, добавил Янда.
Впрочем, по словам эксперта, украинским военным по крайней мере на данный момент не придется экономить и выбирать, сколько снарядов использовать сейчас – "поскольку они будут знать, что получат больше из-за этой чешской инициативы".
В середине февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Петера Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.
Украина ожидает, что уже с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов, в частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии, заявил премьер Денис Шмыгаль.
- 15 марта президент Польши Дуда выразил надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление.
- В тот же день Европейская комиссия выделила 500 млн евро грантов европейским оборонно-промышленным компаниям на увеличение мощностей по производству снарядов.
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