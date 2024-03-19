Чеська ініціатива. Німеччина оплатить 180 000 боєприпасів для України – Пісторіус
Німеччина покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", його слова цитує канал n-tv.
"Постачання відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку", – заявив він.
Очільник оборонного відомства зауважив, що, крім того, Німеччина також законтрактувала ще 100 000 боєприпасів калібру 155-мм на національному рівні. Ці зобов'язання є частиною нового пакету, вартістю близько 500 млн євро, зазначило видання.
"Постачання в Україну також заплановані на цей рік", – додав Пісторіус.
Сьогодні Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.
- 17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.
- 7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.
- За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.
- 15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.
- Того ж дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.
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