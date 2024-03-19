Чеська ініціатива. Німеччина оплатить 180 000 боєприпасів для України – Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/ RONALD WITTEK)

Німеччина покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", його слова цитує канал n-tv.

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"Постачання відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку", – заявив він.

Очільник оборонного відомства зауважив, що, крім того, Німеччина також законтрактувала ще 100 000 боєприпасів калібру 155-мм на національному рівні. Ці зобов'язання є частиною нового пакету, вартістю близько 500 млн євро, зазначило видання.

"Постачання в Україну також заплановані на цей рік", – додав Пісторіус.

Сьогодні Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.

15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.

Того ж дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.

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