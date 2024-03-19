"Рамштайн-20": Німеччина надасть Україні пакет допомоги на 500 млн євро, але без Taurus

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в коментарі для Радіо Свобода перед початком засідання, також про це повідомило німецьке видання Tagesschau.

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За даними Tagesschau, під час пресконференції в рамках засідання, Пісторіус анонсував пакет військової допомоги на 500 млн євро.

"Крім того, Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими постачанням боєприпасів. Заплановано 10 000 артилерійських снарядів зі складів Бундесверу", – повідомило видання.

Зокрема, за даними видання, новий пакет допомоги включатиме:

→ 100 одиниць бронетехніки для піхоти;

→ 100 одиниць транспортної техніки.

У коментарі для Радіо Свобода, Пісторіус, на питання журналістів щодо прогресу щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, зауважив, що про це "новин немає". Водночас він наголосив, що є прогрес у напрямку постачання боєприпасів.

"З одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне – це постійне постачання боєприпасів", – заявив Пісторіус.

19 березня Пісторіус заявив, що дискусії про передання Україні далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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