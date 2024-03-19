"Рамштайн-20": Німеччина надасть Україні пакет допомоги на 500 млн євро, але без Taurus
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в коментарі для Радіо Свобода перед початком засідання, також про це повідомило німецьке видання Tagesschau.

За даними Tagesschau, під час пресконференції в рамках засідання, Пісторіус анонсував пакет військової допомоги на 500 млн євро.

"Крім того, Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими постачанням боєприпасів. Заплановано 10 000 артилерійських снарядів зі складів Бундесверу", – повідомило видання.

Зокрема, за даними видання, новий пакет допомоги включатиме:

→ 100 одиниць бронетехніки для піхоти;
→ 100 одиниць транспортної техніки.

У коментарі для Радіо Свобода, Пісторіус, на питання журналістів щодо прогресу щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, зауважив, що про це "новин немає". Водночас він наголосив, що є прогрес у напрямку постачання боєприпасів.

"З одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне – це постійне постачання боєприпасів", – заявив Пісторіус.

19 березня Пісторіус заявив, що дискусії про передання Україні далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

  • У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
  • Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
  • 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
  • 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
  • 15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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