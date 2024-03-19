"Рамштайн-20": Германия предоставит Украине пакет помощи на 500 млн евро, но без Taurus
Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии для Радио Свобода перед началом заседания, также об этом сообщило немецкое издание Tagesschau.
По данным Tagesschau, во время пресс-конференции в рамках заседания, Писториус анонсировал пакет военной помощи на 500 млн евро.
"Кроме того, Германия будет поддерживать защиту Украины от российско-агрессорской войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов. Запланировано 10 000 артиллерийских снарядов со складов Бундесвера", – сообщило издание.
В частности, по данным издания, новый пакет помощи будет включать:
→ 100 единиц бронетехники для пехоты;
→ 100 единиц транспортной техники.
В комментарии для Радио Свобода, Писториус, на вопрос журналистов о прогрессе по предоставлению Украине дальнобойных ракет Taurus, отметил, что об этом "новостей нет". В то же время он отметил, что есть прогресс в направлении поставок боеприпасов.
"С одной стороны, благодаря чешской инициативе, но мы также сможем объявить еще один пакет здесь сегодня. Итак, дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами, но главное – это постоянные поставки боеприпасов", – заявил Писториус.
19 марта Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
- 15 марта стало известно, что министерша иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
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