"Рамштайн-20": Германия предоставит Украине пакет помощи на 500 млн евро, но без Taurus

Борис Писториус (Фото: ЭРА)

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии для Радио Свобода перед началом заседания, также об этом сообщило немецкое издание Tagesschau.

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По данным Tagesschau, во время пресс-конференции в рамках заседания, Писториус анонсировал пакет военной помощи на 500 млн евро.

"Кроме того, Германия будет поддерживать защиту Украины от российско-агрессорской войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов. Запланировано 10 000 артиллерийских снарядов со складов Бундесвера", – сообщило издание.

В частности, по данным издания, новый пакет помощи будет включать:

→ 100 единиц бронетехники для пехоты;

→ 100 единиц транспортной техники.

В комментарии для Радио Свобода, Писториус, на вопрос журналистов о прогрессе по предоставлению Украине дальнобойных ракет Taurus, отметил, что об этом "новостей нет". В то же время он отметил, что есть прогресс в направлении поставок боеприпасов.

"С одной стороны, благодаря чешской инициативе, но мы также сможем объявить еще один пакет здесь сегодня. Итак, дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами, но главное – это постоянные поставки боеприпасов", – заявил Писториус.

19 марта Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министерша иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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