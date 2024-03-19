Министр обороны Германии: Дискуссии о ракетах Taurus для Украины доводятся до крайности
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.

"Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее", – высказался Писториус.

По словам главы немецкого Минобороны, сейчас Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.

  • В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
  • Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
  • 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
  • 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
  • 15 марта стало известно, что министерша иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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