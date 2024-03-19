Министр обороны Германии: Дискуссии о ракетах Taurus для Украины доводятся до крайности
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее", – высказался Писториус.
По словам главы немецкого Минобороны, сейчас Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
- 15 марта стало известно, что министерша иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
Читайте также: Taurus для Украины. Шольц: Это предел, который я не хочу переступать как канцлер