Чешская инициатива. Германия оплатит 180 000 боеприпасов для Украины – Писториус

Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что поставка будет происходить постепенно

Борис Писториус (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Германия покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус в кулуарах встречи Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн", его слова цитирует канал n-tv.

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"Поставка будет происходить постепенно, поэтапно и начнется летом", – заявил он.

Глава оборонного ведомства отметил, что, кроме того, Германия также законтрактовала еще 100 000 боеприпасов калибра 155-мм на национальном уровне. Эти обязательства являются частью нового пакета, стоимостью около 500 млн евро, отметило издание.

"Поставки в Украину также запланированы на этот год", – добавил Писториус.

Сегодня Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

15 марта президент Польши Дуда выразил надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление.

В тот же день Европейская комиссия выделила 500 млн евро грантов европейским оборонно-промышленным компаниям на увеличение мощностей по производству снарядов.

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