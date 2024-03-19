Чеська ініціатива. Канада виділить $40 млн на артснаряди для ЗСУ

Канада також направить $7,5 млн на прилади нічного бачення для ЗСУ, повідомили в Міноборони

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Канада виділить $40 млн на очолювану Чехією ініціативу, спрямовану на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство оборони.

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В українському оборонному відомстві зазначили, що про це стало відомо за підсумками 20-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася сьогодні в Німеччині.

Також, за інформацією Міноборони, Канада виділить $7,5 млн на прилади нічного бачення для ЗСУ та долучилася до "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща, Фінляндія та інші держави.

7 березня президент Чехії Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України, але 8 березня у Чехії заявили, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

13 березня координатор ініціативи Пояр заявив, що снаряди, закуплені за чеською ініціативою, можуть надійти Україні у червні.

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