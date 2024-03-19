Чешская инициатива. Канада выделит $40 млн на артснаряды для ВСУ

Канада также направит $7,5 млн на приборы ночного видения для ВСУ, сообщили в Минобороны

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Канада выделит $40 млн на возглавляемую Чехией инициативу, направленную на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

В украинском оборонном ведомстве отметили, что об этом стало известно по итогам состоявшейся сегодня в Германии 20-й встречи в формате "Рамштайн".

Также, по информации Минобороны, Канада выделит $7,5 млн на приборы ночного видения для ВСУ и присоединилась к "коалиции дронов", которую возглавляют Латвия и Великобритания.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Финляндия и другие государства.

7 марта президент Чехии Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины, но 8 марта в Чехии заявили, что оплачено всего 300 000 боеприпасов.

13 марта координатор инициативы Пояр заявил, что снаряды, закупленные по чешской инициативе, могут поступить Украине в июне.

Читайте также: В ЕС заявили, что до конца марта Украина получит половину из обещанного миллиона снарядов