В ЄС заявили, що до кінця березня Україна отримає половину з обіцяного мільйона снарядів

Речник ЄС Стано заявив, що сюди не входять артснаряди, які Україна отримає в межах двосторонніх домовленостей

Петер Стано (Фото: Єврокомісія)

До кінця поточного місяця кількість поставлених в Україну артилерійських снарядів від Європейського Союзу сягне 500 000. Про це під час брифінгу повідомив речник ЄС із зовнішньополітичних питань та політики безпеки Петер Стано.

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Відповідаючи на запитання журналіста щодо постачання боєприпасів в Україну, речник заявив, що до кінця 2024 року ЄС поставить 1 млн артснарядів, як було раніше обіцяно Києву.

А до кінця березня, за словами Стано, кількість поставлених боєприпасів сягне 500 000 одиниць.

"Так, до кінця березня ми не поставимо мільйон снарядів. Але Україна отримає більш ніж мільйон, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", – зазначив він.

Водночас Стано наголосив, що сюди не входять артснаряди, які Україна отримає в межах двосторонніх домовленостей із країнами ЄС.

У березні 2023 року ЄС розробив план із надання Україні мільйона артснарядів протягом року. Як повідомляв Bloomberg, станом на жовтень 2023-го план був виконаний на 30%. За словами президента Володимира Зеленського, за чотири місяці цей показник не змінився.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, знайдені у третіх країнах, які можуть бути відправлені в Україну. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами радника чеського прем'єра Фіали Пояра, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти в Україну на початку літа.

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