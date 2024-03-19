В ЕС заявили, что до конца марта Украина получит половину из обещанного миллиона снарядов

Спикер ЕС Стано заявил, что сюда не входят артснаряды, которые Украина получит в рамках двусторонних договоренностей

Петер Стано (Фото: Еврокомиссия)

К концу текущего месяца количество поставленных в Украину артиллерийских снарядов от Европейского Союза достигнет 500 000. Об этом во время брифинга сообщил спикер ЕС по внешнеполитическим вопросам и политике безопасности Петер Стано.

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Отвечая на вопрос журналиста о поставках боеприпасов в Украину, спикер заявил, что до конца 2024 года ЕС поставит 1 млн артснарядов, как было ранее обещано Киеву.

А к концу марта, по словам Стано, количество поставленных боеприпасов составит 500 000 единиц.

"Да, до конца марта мы не поставим миллион снарядов. Но Украина получит больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", – отметил он.

При этом Стано подчеркнул, что сюда не входят артснаряды, которые Украина получит в рамках двусторонних договоренностей со странами ЕС.

В марте 2023 года ЕС разработал план по предоставлению Украине миллиона артснарядов в течение года. Как сообщал Bloomberg, по состоянию на октябрь 2023 года план был выполнен на 30%. По словам президента Владимира Зеленского, за четыре месяца этот показатель не изменился.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, найденных в третьих странах, которые могут быть отправлены в Украину. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам советника чешского премьера Фиалы Пояра, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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