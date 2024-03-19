Фінляндія доєднується до чеської ініціативи із забезпечення снарядами ЗСУ. Дасть 30 млн євро

За даними Міноборони, Фінляндія виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України

Прапор Фінляндії та Євросоюзу (Фото: EPA)

Уряд Фінляндії вирішив приєднатись до чеської ініціативи та виділити 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен та підтвердило Міністерство оборони України.

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"Обговорювали з командувачем сил оборони Чехії покращення європейської оборони та підтримки України. Зокрема, розмовляли про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Фінляндія приєднується до неї з 30 млн євро", – написав Хяккянен на своїй сторінці в X.

Міноборони України подякувало Фінляндії за приєднання до ініціативи та непохитну підтримку.



17 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, потрібні тільки кошти. Згодом до ініціативи долучилися близько 15 країн, серед них Канада, Нідерланди, Франція та інші.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України.

8 березня у Чехії спростували заяву Павела – з'ясувалося, що вдалося зібрати гроші для закупівлі 300 000 снарядів.

12 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що можливо закупити додатково ще 200 000 артилерійських снарядів для України.

13 березня радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр повідомив, що артилерійські снаряди, закуплені за чеською ініціативою, почнуть поставляти до України на початку літа.

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