Финляндия присоединяется к инициативе по обеспечению снарядами ВСУ. Даст 30 млн евро

По данным Минобороны, Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины

Флаг Финляндии и Евросоюза (Фото: EPA)

Правительство Финляндии решило присоединиться к чешской инициативе и выделить 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен и подтвердило Министерство обороны Украины.

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"Обсуждали с командующим силами обороны Чехии улучшение европейской обороны и поддержки Украины. В частности, разговаривали о чешской инициативе по закупке боеприпасов. Финляндия присоединяется к ней с 30 млн евро", — написал Хяккянен на своей странице в X.



17 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, необходимы только средства. К инициативе присоединились около 15 стран, в том числе Канада, Нидерланды, Франция и другие.

Минобороны Украины поблагодарило Финляндию за присоединение к инициативе и непоколебимую поддержку.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины.

8 марта опровергли заявление Павела – выяснилось, что удалось собрать деньги для закупки 300 000 снарядов.

12 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что возможно закупить дополнительно еще 200 000 артиллерийских снарядов для Украины.

13 марта советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности и координатор инициативы Томаш Пояр сообщил, что артиллерийские снаряды, закупленные по чешской инициативе, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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