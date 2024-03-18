Чехія закуповує артснаряди для України у союзників Росії – WSJ

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Чехія закуповує артилерійські снаряди для України, зокрема у держав, які називають себе союзниками Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваного співрозмовника в чеському уряді.

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За його інформацією, Чехія активізувала контакти часів холодної війни та знайшла для України 300 000 снарядів радянського зразка й 500 000 снарядів західного виробництва в третіх державах, зокрема і серед тих, які вважають себе союзниками Росії. Де саме країна купує снаряди, залишається в таємниці.

Однак, як пише видання, в цьому допомогла колишня приналежність Чехії до колишнього радянського блоку. Зокрема, країна зберегла хороші відносини із багатьма державами Глобального Півдня, які мають великі запаси зброї радянських часів і здатні наростити виробництво.

Також, як зазначає The Wall Street Journal, Чехії вдалося знайти додатково 700 000 боєприпасів, які будуть доставлені в Україну за умови наявності фінансування.

За словами співрозмовника видання в чеському уряді, загалом на придбання 1,5 млн снарядів потрібно близько 3 млрд євро, що еквівалентно $3,3 млрд. Співрозмовник наголосив, що це невелика частина пакета допомоги Україні в $60 млрд, який зараз заблокований у Конгресі США.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави – загалом понад 15.

7 березня президент Чехії Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

12 березня Фіала заявив про можливість закупівлі додаткових 200 000 артснарядів для України в межах чеської ініціативи.

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